Der FC Schalke 04 empfängt im Achtelfinale des DFB-Pokals Fortuna Düsseldorf. Das ergab die Auslosung am Sonntag (04.11.2018) in der ARD-Sportschau, die aus dem Deutschen Fußball-Museum in Dortmund sendete.

Spiele am 5. und 6. Februar

Borussia Dortmund trifft im eigenen Stadion auf Werder Bremen, Bayer Leverkusen reist zum Zweitligisten FC Heidenheim. Ein West-Duell wird es auch in Duisburg geben. Der Zweitligist MSV empfängt den Liga-Konkurrenten SC Paderborn. Die Achtelfinal-Begegnungen werden am 5. und 6. Februar kommenden Jahres ausgetragen.