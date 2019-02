DFB-Pokal: Nur noch zwei NRW-Klubs im Topf

Bei der Auslosung der Viertelfinal-Paarungen am Sonntagabend (10.02.2019) im Dortmunder Fußballmuseum (ab 18.15 Uhr/live in der ARD-Sportschau sowie im Livestream) finden sich außerdem noch die Bundesligisten Werder Bremen, FC Augsburg, RB Leipzig und Bayern München in den Lostöpfen. Aus der zweiten Liga sind noch der 1. FC Heidenheim und der Hamburger SV dabei.