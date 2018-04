Der laute Abgang des Max Meyer

Am Samstagabend (28.04.2018) war der Punkt gekommen, an dem Max Meyer wohl keine Lust mehr hatte, weiter zu schweigen. Nach dem 1:1 des FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach schlenderte der 22-Jährige durch die Katakomben des Gelsenkirchener Stadions und ließ en passant eine Äußerung fallen, die für Aufregung sorgte. "Was soll ich sagen. Ich war nicht verletzt" , sagte Meyer. Dabei wurde der Profi in der Partie gegen die Borussia als verletzter Spieler geführt und hatte auf der Tribüne Platz genommen.

Seit Wochen schwelt die Causa Meyer in Gelsenkirchen. Eine Vertragsverlängerung von 5,5 Millionen Euro jährlich für vier Jahre hatte der Mittelfeldspieler nicht angenommen und eine Frist verstreichen lassen. Damit schien sich die Geschäftsbeziehung erledigt zu haben. Die Schalker um Sportvorstand Christian Heidel wollten kein weiteres Angebot abgeben. Am vergangenen Donnerstag verkündete Heidel dann endgültig den Abschied. "Max Meyer wird den FC Schalke 04 im Sommer definitiv verlassen" , sagte Heidel.

Video starten, abbrechen mit Escape Heidel - "Kein böses Wort an Max von unserer Seite" | Sportschau | 26.04.2018 | 00:40 Min. | Verfügbar bis 26.04.2019 | Das Erste

Meyer: Wollte einfach nicht unter Herrn Heidel arbeiten"

Bis dato hatte sich Meyer nicht geäußert - bis zum Samstagabend. Am Montagmorgen legte er dann via Bild-Zeitung nach und verkündete ein bemerkenswertes Fazit der vergangenen Wochen. "In letzter Zeit fühlt sich das für mich alles nur noch wie Mobbing an".

Meyers Begründung: "Ich wollte einfach nicht mehr bei Schalke bleiben und unter Herrn Heidel arbeiten. Darum geht es." Laut Meyer hatte ihm Heidel vor der Saison mitgeteilt, dass er gehen könne. "Dann meinte er noch, dass ich nicht viel spielen würde" , so Meyer. "Ich sollte verkauft werden."

Damit wäre die Geschichte aber noch lange nicht beendet beendet gewesen. "Als ich das nicht mitgemacht habe, sollte ich verlängern. Das habe ich nicht." Später habe ihm auch Trainer Domenico Tedesco "keine Hoffnung auf viel Spielzeit" gemacht. "Ich kam mir wie ein Getriebener vor."

Die Schalker hatten Ruhe bewahrt

Heidel hatte derweil in den Tagen davor versucht, die Brisanz aus der Angelegenheit zu nehmen. Es sei ein "normaler Vorgang, wenn ein Spieler den Verein wechselt. Es hat kein böses Wort in dieser Sache gegeben" , hatte Heidel noch am Donnerstag mitgeteilt.

So dürfte es äußerst fraglich sein, dass Meyer noch für den Kader des Schalker Profiteams berücksichtigt wird. Beide Seiten werden froh sein, wenn die Saison abgeschlossen ist und die Wege sich endgültig trennen.

