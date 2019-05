Der 47-Jährige erhält bei den Gelsenkirchenern einen Dreijahresvertrag, wie der Klub am Donnerstagabend (09.05.2019) mitteilte. Wagner hatte bis Januar dieses Jahres Huddersfield Town in der englischen Premier League trainiert.

Schneider: "Passt perfekt in unser Anforderungsprofil"

"Wir freuen uns, mit David Wagner einen Trainer für uns gewonnen zu haben, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt: Einen, der Fußball so gestaltet, dass die Mannschaft das Heft des Handelns selbst in die Hand nimmt, laufintensiv, mit möglichst viel Tempo. Aber auch einer, der mit seiner Persönlichkeit ein Team formen und Spieler individuell verbessern kann" , sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider.

Wagner: "Situation zum Positiven verändern"

"Ich kenne aus eigener bester Erfahrung als Spieler die Kraft, die Schalke 04 entwickeln kann, wenn Mannschaft, Verein und Fans an einem Strang ziehen" , wird Wagner zitiert. "Erneut in diese Welt einzutauchen und mitzuhelfen, die aktuelle Situation wieder zum Positiven zu verändern: Das ist die größte Motivation für mich, wieder in die Bundesliga zurückzukehren." Mit welchem Trainerteam Wagner seine Aufgabe angehen wird, legt der neue Chef-Coach in den kommenden Wochen fest.

red/sid/dpa | Stand: 09.05.2019, 20:23