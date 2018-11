"Er ist ballsicher, gibt eine richtig gute Kopplung zwischen Mittelfeld und Sturm und hat in Istanbul und in der Liga schon ein paar gute Bälle durchgesteckt. Er presst intelligent und füllt diese Rolle wirklich sehr gut aus" , sagt Tedesco, auf dessen Idee diese Rückversetzung des Angreifers beruht.

Längst nicht alle Vereins-Verantwortlichen hätten Uth diese Transformation zugetraut. "Ich wusste gar nicht, dass er dort überhaupt spielen kann. Eigentlich habe ich ihn als klassischen Stürmer gesehen" , sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel.

Tedesco ist erfinderisch

Tedesco hat offenbar die Notwendigkeit gesehen, den Spielstil seines Teams hin zu mehr Ballbesitz zu verändern. Das Angebot an Spielern, die über Esprit und gleichzeitig Zug zum gegnerischen Tor verfügen, ist aber nicht gerade ausgeprägt. Tedesco wurde erfinderisch und hat diesen Mangel im Kader mit dieser Behelfslösung erst einmal überbrückt.

Auch wenn der Betroffene nicht ganz so glücklich damit ist. "Ich spiele lieber in der Spitze, wenn ich aber auf der Acht meinen Platz finde und trotzdem torgefährlich sein kann, ist es für mich gut. Wenn das meine neue Position ist, nehme ich sie an" , sagt Uth. Echte Alternativen zu ihm gibt es derzeit in Gelsenkirchen nicht.

Stand: 07.11.2018, 10:37