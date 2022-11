Polizei verhindert Aufeinandertreffen der Fans

Nach den schweren Ausschreitungen im Hinspiel blieb es nach Polizeiangaben im Vorfeld der Partie in der Stadt und auch während der Partie im nur zur Hälfte gefüllten Gästeblock überwiegend friedlich. Eine drohende Auseinandersetzung zwischen Vereinsanhängern hätten Einsatzkräfte verhindern können. Vor Beginn des Fußballspiels hätten Beamte angriffslustige Kölner auf einer Wiese vor dem Stadion zurückgedrängt. Außer einem Streit zwischen deutschen und französischen Fans in der Kölner Altstadt habe es keine Konfrontationen gegeben.

Emotionaler Abschied aus der Conference League

Vor dem Spiel prägten Karnevalshits und rheinische Folklore das Geschehen im Stadion. Nach der furiosen Aufholjagd und dem engagierten Auftritt bescherrten die Kölner Fans ihrem Team einen emotionalen Europapokal-Abschied, mit kölschen Liedern und viel Applaus wurden die Spieler gefeiert. "Das tut mir leid, dass wir den Fans nicht noch mehr Spiele geben können auf europäischer Bühne", sagte Kölns Kapitän Florian Kainz.

Die Kölner Spieler Timo Hübers (v.l.), Benno Schmitz und Jan Thielmann zeigen sich nach dem Aus in der Conference League enttäuscht.

Während sich die Spieler vor der Kurve feiern ließen, stand Trainer Steffen Baumgart minutenlang wie versteinert in seiner Coachingzone. Enttäuscht sei er nicht, erklärte der 50-Jährige später. Und stellte fest: "Wir machen nicht alles richtig, aber wir geben nicht auf. Wir holen alles raus, was wir können."

Am Ende der europäischen Reise seines Clubs, sagte er: "Ich möchte mich bei allen bedanken, die uns auf diesem Weg begleitet haben." Dazu gehörten auch die Anhänger.

FC-Trainer sehnt WM-Pause herbei

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt den Kölner nicht, nach zuletzt drei Spielen in sieben Tagen muss der FC in der kommenden Englischen Woche noch dreimal in der Bundesliga ran. Weiter geht es am Sonntag (06.11.2022) beim SC Freiburg (17.30 Uhr). Nach den zuletzt intensiven Wochen sehnt Baumgart die lange WM-Pause herbei: "Dann mache ich drei Kreuze."

Quelle: sid/dpa/wdr