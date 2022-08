Gleich die erste Standardsituation mündete im FC-Führungstor: Kainz' Eckball fand den Kopf von Abwehrmann Hübers, der das Leder wuchtig traf. Gastgeber-Torwart Dániel Kovács war noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

Kainz verpasst zweites FC-Tor vor Pause

Es wurde ein Geduldspiel für die dominanten Kölner. Die Ungarn beharrten auf ihrer defensiven Herangehensweise. Weil Fehérvár tief stand, wurden einige Steilpässe des FC frühzeitig abgefangen.

Doch manche kamen eben auch mal durch: Kainz scheiterte von der Strafraumkante an Kovacs (39.). Dem Versuch des Österreichers war ein langer Ball vorangegangen.

Skhiris Hammer und Schwäbes Glanztat

Der FC erhöhte die Schlagzahl weiter. Dabei profitierte Köln auch von einem Traumstart in den zweiten Durchgang. Skhiri bekam von Kristian Pedersen nach einem weiteren scharfen Kainz-Eckschlag den Ball am kurzen Pfosten weitergeleitet, am langen entschied sich Skhiri für die Direktabnahme. Und traf in den Winkel.

FC-Torhüter Marvin Schwäbe wurde bis dahin kaum gefordert. Doch plötzlich musste der Schlussmann seinem Team die Gruppenphase mit einer Glanztat retten. Im Zuge einer Drangphase der Gastgeber, die nun unter Zugzwang standen, spitzelte Budu Zivzivadze den Ball am Fünfmeterraum aufs Kölner Tor. Schwäbe war aber blitzschnell unten (61.).

Später Platzverweis für Baumgart

Die Kölner verloren zwischendurch an Spielkontrolle, weil sie zuvor die Entscheidung durch ein drittes Tor verpasst hatten. Köln fing sich aber, machte wieder selbst Druck und Florian Dietz vergab das mögliche 3:0 aus kurzer Distanz (83.).

Letztlich brachte der FC die Führung aber souverän ins Ziel, weil Schindler per Kopf doch noch das dritte Tor besorgte. Einziger Schönheitsfehler: Trainer Baumgart regte sich für den Geschmack des Schiedsrichters Ali Palabiyik zu sehr über eine pro Fehérvár entschiedene Einwurfsituation auf und musste auf die Tribüne.

Köln in Bundesliga gegen Stuttgart gefordert

Für den FC geht es in der Bundesliga aufgrund des internationalen Einsatzes erst am Sonntag (15.30 Uhr) weiter. Dann ist der VfB Stuttgart zu Gast in Köln-Müngersdorf.