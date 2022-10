Die Uefa hatte den ursprünglich um 18.45 Uhr geplanten Anstoß zunächst um eine halbe Stunde verschoben, da sich an den Bedingungen nichts änderte, wurde eine weitere Verlegung auf 20 Uhr deutscher Zeit gewagt. Nach ausgiebiger Analyse wagten die Schiedsrichter dann den Versuch, die Partie wurde angepfiffen. Das Problem: Nach wenigen Minuten verdichtete sich der Nebel schon wieder, nach sechs Minuten dann nach weiterer Beratungszeit der Abbruch.

Am Freitag (27.10.2022) um 13 Uhr soll das Spiel des fünften Spieltags der Gruppe D in der Conference League nachgeholt werden. " Das habe ich so noch nicht erlebt. Aber ich glaube, dass der Abbruch das Richtige ist. Ich habe nichts gesehen, die Spieler haben nichts gesehen ", sagte Trainer Steffen Baumgart. Die Kölner müssen beim tschechischen Pokalsieger punkten, um sich noch Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen zu können. Im Hinspiel hatte der Bundesligist seine Überlegenheit gegenüber Slovacko gezeigt, feierte einen 4:2-Erfolg. " Zum Glück war ich lange genug in der 2. Liga. Da weiß ich, wie 13 Uhr geht ", so Baumgart, der 2021 vom SC Paderborn nach Köln gewechselt war.