In Nizza hat Baumgart die Möglichkeit näher dran zu sein, wenn auch nicht ganz nah dran. " Ich werde die Mannschaft vorher betreuen, mich dann verabschieden - und wahrscheinlich auf der Tribüne zu hören sein ", sagte der 50-Jährige am Tag vor der Europa-Rückkehr der Kölner. Um wirklich gehört zu werden, wird aber auch gutes Timing gefragt sein.

Stimmung " auf den Rasen übertragen "

Denn trotz der Anreise von knapp 1150 Reisekilometer wird es fast ein FC-Heimspiel an der französischen Cote d'Azur. Über 10.000 Köln-Fans werden im etwa 35.000 Zuschauer fassenden Stadion in Nizza dabei sein. Die Euphorie ist groß, wie gut die Stimmung im Auswärtsblock sein wird, wissen diejenigen, die sich an die Europa-League-Saison 2017/18 erinnern, als ebenfalls tausende FC-Anhänger durch den Kontinent reisten und die Spiele zu echten Stimmungserlebnissen machten.

Mit Baumgart haben die Fans nun einen ganz besonderen Zuschauer an ihrer Seite. Wobei er sich bei weitem nicht über die Rolle freut. " Ich habe zum ersten Mal so ein Spiel. Ich habe lange darauf hingearbeitet. Und nun muss ich von oben zuschauen. Da kann sich jeder vorstellen, wie es in mir drin aussieht. Das ist traurig und schade" , sagte Baumgart.

Sein Co-Trainer Andre Pawlak wird derweil die Mannschaft an der Seitenlinie coachen. " Es ist im Vorfeld alles abgesprochen. Es wird so laufen, als wenn Steffen da stehen würde. Wir hatten das ja schon mal ", sagte der 51-Jährige, dessen Ziel ist, dass seine Spieler die Stimmung der Fans " auf den Rasen übertragen ".

Wertschätzung auf beiden Seiten

Genau vor der hat auch Nizza großen Respekt. " Das wird eine ganz besondere Stimmung. Ich habe große Bewunderung für das, was die Fans da tun ", sagte OGC-Stürmer Andy Delort. Klub-Präsident Jean-Pierre Rivere fordert aber auch, dass sein Team dagegen ankämpft. " In Deutschland ist die Vorfreude auf dieses Spiel groß, das würde ich mir auch in Nizza wünschen. Wir wollen gute Gastgeber sein. Aber wir müssen ihnen auch zeigen, dass wir präsent sind."

Allzu häufig gelang das in dieser Saison jedoch noch nicht. Der Start ist mit nur fünf Punkten aus den ersten sechs Ligaspielen misslungen, Nizza aktuell nur 16. in der Ligue 1. " Das ist sicher ein schwieriger Moment für mich als Trainer und auch für die Spieler. Aber es liegt an uns, das zu ändern ", sagte OGC-Coach Lucien Favre.

Nizzas Trainer Lucien Favre gestikuliert am Seitenrand

Der Ex-Bundesligatrainer weiter: " Sie hatten eine gute Saison und sind dieses Jahr auch wieder gut gestartet. Es ist kein Zufall, dass sie hier dabei sind ." Köln ist in der Bundesliga als eines von nur drei Teams noch ungeschlagen, mindestens diese Serie soll in Frankreich bestehen bleiben. Wobei Pawlak die Gastgeber in Favoritenrolle sieht. " Sie haben einen Kaderwert, der dreimal so hoch ist wie unserer, das sind ganz andere Möglichkeiten ", sagte der Baumgart-Vertreter. Dafür kommt Köln aber mit der Unterstützung von über 10.000 Fans plus 1.

Quelle: mit sid/dpa