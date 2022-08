1. FC Köln - mit Zuversicht und Fan-Unterstützung nach Ungarn

Viele FC-Fans in Ungarn dabei

Außerdem beginnt die Partie wieder mit elf gegen elf - oder sogar zwölf, wenn man so will. Denn erwartet werden viele tausend Kölner Anhänger, die zwar längst nicht alle eine Karte besitzen, aber die kleine Stadt in Ungarn wohl in Rot und Weiß tauchen werden. Die aktive Fanszene hat bereits einen knapp zwei Kilometer langen Fanmarsch angekündigt.

Fast 3.000 Tickets hat der Klub offiziell von den Gastgebern bekommen. Obwohl nur 14.000 Zuschauer in das Stadion passen - das sind weit mehr als die Mindestzahl von fünf Prozent, die als Auswärtskontigent von der UEFA vorgeschrieben ist. Dazu kommt, dass sich viele Kölner Fans noch auf anderen Wegen Karten gesichert haben. Es dürfte also stimmgewaltige Unterstützung vor Ort geben.