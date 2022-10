Die Umschreibung Baumgarts zielte auf die mangelhafte Chancenverwertung ab, wobei das über weite Strecken ideenlose Köln auch gar nicht allzu viele Möglichkeiten herausspielte. Gab es mal vielversprechende Vorstöße, fehlte oft die Präzision im letzten Drittel.

Torjäger Dejan Ljubicic fehlt besonders

An diesem tristen Donnerstagabend für alle Kölner, wenngleich besonders die Rückkehrer Benno Schmitz, Ellyes Skhiri und Jonas Hector anfangs das Spiel an sich rissen, wurde Dejan Ljubicic im Sturm schmerzlich vermisst.

Der österreichische Top-Torschütze der Kölner (sechs Tore in 15 Pflichtspielen) verletzte sich im Derby gegen Borussia Mönchengladbach und fällt wohl etwa drei Monate aus.

Kainz bemängelt fehlende Abgezocktheit

Trotz der Rückkehrer fehlen weiterhin einige Akteure in dieser kräftezehrenden Saison mit Doppelbelastung. Etwa sind Julian Chabot, Mathias Olesen, Tim Lemperle und Jan Thielmann noch verletzt. Ersatzgeschwächt trage man "viel dazu bei, dass der Gegner es einfach hat. Das ist ein bisschen das, was uns in den vergangenen Spielen zurückwirft" , sagte Baumgart.

Und Florian Kainz meinte: "Die Situation ist nicht ganz einfach, wenn bei uns ein paar Spieler fehlen. Partizan ist eine abgezockte Mannschaft, das fehlt uns vielleicht ein wenig."

Europa-Überwinterung gefährdet, aber noch möglich