Conference League: Strafen für Köln und Fehérvár verkündet

Von Seiten der UEFA drohen nach wie vor Nizza als auch Köln noch Strafen angesichts der "nackten Gewalt" , von der auch FC-Trainer Steffen Baumgart nachher berichtete. Schon in der Saison 2017/2018 musste die UEFA auf das Fehlverhalten einiger Anhänger in London und Belgrad reagieren, nun prügelten auch Kölner Fans in Nizza.

Erschwerend dürfte hinzukommen: Nach den Vorfällen von Belgrad hatte die UEFA einen Ausschluss von Kölner Fans für das nächste Auswärtsspiel eigentlich schon beschlossen, diesen aber nach dem Einspruch des Klubs zurückgenommen.