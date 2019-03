Den verwandelte Sergio Agüero souverän, Torwart Ralf Fährmann hatte keine Chance. Nun ließ sich Manchester nicht zweimal bitten und erhöhte erneut durch Agüero und den straken Leroy Sané noch vor der Pause auf 3:0. Nun ging es für die Schalker nur noch darum, nicht unter zu gehen.

Leroy Sané mit starker Partie

Doch angetrieben vom Ex-Schalker Sané, der im Zusammenspiel mit Raheem Sterling hervorragend harmonierte, ließ City nicht locker und nahm die Gelsenkirchener auseinander. In der Summe aus Hin- und Rückspiel verloren die Schalker damit mit 2:10 - ein Debakel!

In Manchester war ein deutlicher Klassenunterschied zu sehen. Schalke verfügte nicht im Ansatz über die Möglichkeit, in Manchester sportlich dagegen zu halten.

Tedesco: "Geht mir sehr schlecht nach diesem Spiel"