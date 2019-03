Ohne Uth und Harit

In Manchester verzichtet Tedesco erneut auf Nationalspieler Mark Uth und den Marokkaner Amine Harit. Zu den Gründen wollte er sich am Montagabend nicht weiter äußern. "Ich werde in keinster Weise mit dem Finger auf irgendwen zeigen" , sagte er und betonte: "Die Jungs gehören nach wie vor zur Truppe." Er ließ allerdings durchblicken, dass es keine sportlichen Gründe für die Entscheidung gegeben habe: "Ich habe klar gesagt, dass es jetzt um die Charakterfrage geht." Uth und Harit hatten bereits in Bremen nicht zum Kader gehört.

Fährmann wieder im Tor

Im Tor wird wie im Hinspiel Kapitän Ralf Fährmann stehen. Tedesco hatte dem 30-Jährigen, der seinen Stammplatz nach der Winterpause an U21-Nationaltorwart Alexander Nübel verlor, als Dankeschön die Einsätze in der Champions League in Aussicht gestellt. "Ich habe das gesagt, und dazu stehe ich" , erklärte er.

dpa/sid/red | Stand: 11.03.2019, 19:15