Gladbach will gegen Inter den "Schlendrian" loswerden

Gladbach bislang immer mit Gegentor

Dabei ist nicht alles schlecht: Eigene Chancen zu kreieren fällt der Borussia nicht schwer. Gegen Wolfsburg hätte es zur Pause auch gut und gerne 3:0 stehen können. Und genau das wünschen sich die Verantwortlichen für Mittwoch: Mehr Effektivität in der Chancenverwertung. Dazu eine stabile Abwehr, die dieses Mal kein Gegentor zulässt. Denn nicht nur vorne zeigt sich in Sachen vergebene Möglichkeiten ein Schlendrian, sondern auch in der Defensive.