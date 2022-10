BVB gegen Sevilla: Setzt Terzic weiter auf Modeste?

Gut möglich, dass Terzic am Mittwoch in Sevilla auf Youssoufa Moukoko setzten wird. Der 17-Jährige musste sich bislang hinter Modeste anstellen, zeigte sich aber mit zwei Toren in weniger Spielzeit deutlich effektiver als sein doppelt so alter Sturmpartner.

Sollte Terzic auf Moukoko setzen, müsste sich der 39-Jährige dafür aber eingestehen, dass der Ansatz, Modeste mit Flanken zu füttern, auch mittelfristig keinen Erfolg bringen wird.

Sevilla ebenfalls mit großen Sorgen im Angriff

Auch beim FC Sevilla, der einen historisch schwachen Saisonstart hingelegt hat, sind vor allem die Sturmsorgen groß. In beiden bisherigen Partien in der Champions League blieb Sevilla torlos (0:4 gegen Manchester City und 0:0 gegen FC Kopenhagen).

In der Liga steht der momentane Tabellen-17. aus Sevilla bei sieben Toren aus sieben Spielen. Nur eins davon wurde von einem Stürmer erzielt.

"Es ist eine 50:50-Geschichte"

Dennoch warnt Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Sevilla ist sehr schwer zu bespielen." Besonders bei angesagten 33 Grad in den kommenden Tagen. Jedoch suche der BVB entschlossen seine Chance: " Wir fühlen uns nicht unterlegen. Es ist eine 50:50-Geschichte."

Wieder ist Terzic gefragt: Mit dem Bayern-Klassiker am Samstagabend (18.30 Uhr) im Hinterkopf. "Wir müssen von der ersten Sekunde an voll da sein ", forderte Sportdirektor Sebastian Kehl in den Ruhr Nachrichten: "Und das über 90 Minuten."

