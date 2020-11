Mönchengladbachs historische Chance gegen Inter

1971 hatte Gladbach das große Inter im Landesmeisterpokal beim 7:1 schwindelig gespielt. Die Gala taucht aber in keiner offiziellen Statistik mehr auf, weil der Sieg nach dem berühmten Büchsenwurf auf Inters Roberto Boninsegna annulliert wurde. Gladbachs Spieler warfen dem damaligem Star-Stürmer Schauspielerei vor. Durch das 2:4 in Mailand und dem 0:0 im Wiederholungsspiel in Berlin am 1. Dezember 1971 schied Gladbach aus.

Video starten, abbrechen mit Escape Gladbach gegen Inter - der Büchsenwurf vom Bökelberg. sport inside. . 09:42 Min. . Verfügbar bis 19.10.2021. WDR.

Größter Erfolg seit 1996 möglich

Nun steht die Borussia vor ohrem größten internationalen Erfolg seit dem Viertelfinale im Europapokal der Pokalsieger 1996. Im Landesmeisterpokal stand Gladbach zuletzt 1977 im Achtelfinale. Im Nachfolgerwettbewerb Champions League tritt die Borussia zum dritten Mal an. Nach 2015 (Aus in der Vorrunde) und 2016 (Überwintern in der Europa League) soll es nun in die K.o.-Runde gehen.

"Die Aufgabe könnte nicht größer sein für Borussia Mönchengladbach, aber der stellen wir uns sehr gerne" , sagte Rose.

