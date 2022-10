Borussia Dortmund will zweiten Matchball nutzen

BVB könnte schon vor Anpfiff qualifiziert sein

Ein Punkt gegen den englischen Meister würde bereits reichen, sofern der FC Kopenhagen nicht in Sevilla gewinnt. Bei einem Sieg der Dänen und einer Niederlage der Dortmunder käme die letzte Partie in Kopenhagen jedoch einem Endspiel gleich, das der BVB nicht verlieren dürfte.

Es gibt jedoch auch eine Konstellation, bei der Dortmund schon vor dem Anpfiff sicher für das Achtelfinale qualifiziert wäre: Sollten Kopenhagen und Sevilla sich die Punkte teilen, ist das Ergebnis aus dem Spiel gegen Manchester für das Weiterkommen nicht mehr ausschlaggebend. " Wir wissen, dass das Spiel vor unserem stattfindet, aber wir haben nicht in der Hand, das Spiel zu beeinflussen ", sagte BVB-Trainer Edin Terzic am Montag. " Das einzige, was wir beeinflussen können, ist die Leistung gegen Manchester City. "

Video starten, abbrechen mit Escape Terzic: "Entscheiden uns für das, was sich am Besten anfühlt" Sportschau. . 00:50 Min. . Verfügbar bis 24.10.2023. Das Erste.

Dortmund mit viel Selbstvertrauen

Auch wenn der englische Meister als Favorit in die Partie geht, rechnen sich die Dortmunder durchaus Chancen aus. " Dass wir bestehen können, haben wir schon in Manchester gezeigt ", erklärte Terzic selbstbewusst. Das erste Aufeinandertreffen Mitte September hatte der BVB zwar mit 1:2 verloren, bis zur 80. Minute aber mit 1:0 geführt.