BVB: Mit Wut und Hazard gegen Ajax Amsterdam

Allzu viel Vorsicht kann Rose beim Belgier aber nicht walten lassen, ohne Haaland in der Mannschaft sind die Tore von Hazard zu wichtig. Und so wird der 28-Jährige wohl auch am Mittwoch in der Startelf stehen, wenn der BVB Ajax Amsterdam in der Champions League empfängt.

Höchste Champions-League-Niederlage

Für die Dortmunder wird es dabei um mehr gehen, als nur drei Punkte. Es ist gerade einmal zwei Wochen her, dass der BVB in Amsterdam seine bisher schwächste Saisonleistung zeigte und mit dem 0:4 seine höchste Champions-League-Niederlage der Klubgeschichte kassierte.

"Ich bin sehr, sehr sicher, dass wir ein anderes Gesicht zeigen werden" , sagte Abwehrchef Mats Hummels am Dienstag. "Im Heimspiel werden wir deutlich zeigen, dass wir gewinnen wollen." Rose wünschte sich "einen Sieg mit ordentlicher Leistung" . Mit Blick auf das Hinspiel sagte er: "Das hat uns geärgert und gewurmt. Wir werden wieder abgefragt, müssen Lösungen finden und anders auftreten." Vor allem das Zweikampfverhalten hatte Rose im Hinspiel überhaupt nicht gefallen. "Geben wird uns der Gegner den Ball nicht, wir müssen uns den schon holen." Vielleicht auch mal "mit einem kleinen Foul" , so der Coach. Lizenzspielleiter Sebastian Kehl sagte: "Wut kann ein Antreiber sein. Wir müssen eine ganz andere Haltung an den Tag legen, um sie in die Knie zu zwingen."

BVB kann sich keine Niederlage erlauben

Mit einer weiteren Niederlage hätte der BVB seine gute Ausgangsposition in der Gruppe C verspielt. Gewinnt Sporting Lissabon das Parallelspiel gegen das noch punktlose Besiktas Istanbul, käme es am kommenden Spieltag zwischen dem BVB und Sporting zu einem Endspiel um Rang zwei.

Der Personallage bleibt vor dem Ajax-Spiel angespannt. Nur Dan-Axel Zagadou wird in den Kader zurückkehren. Emre Can, Mo Dahoud und Raphael Guerreiro werden dagegen weiter ausfallen, genau wie Erling Haaland. "Deswegen ist es wichtig, dass wir Jungs haben, die einspringen" , sagte Rose. Einer dieser Jungs ist Thorgan Hazard.

Stand: 02.11.2021, 13:24