Seoane und Leverkusen vor entscheidender Woche - erstes Endspiel in Porto

Schließlich sei der Club, das bestätigte Club-Chef Fernando Carro im Sport1-"Doppelpass", in der Trainer-Frage "nicht unvorbereitet ". Und könnte dementsprechend auch schnell und spontan handeln.

Eigentlich hatte Carro Seoane vor dem München-Spiel klar den Rücken gestärkt. Und der Wunsch, mit dem Schweizer die Kurve zu kriegen, ist weiterhin ausgeprägt. Das wehrlose Auftreten in München hat aber zumindest teilweise zu einem Umdenken geführt. "Nun kann man in München natürlich auch verlieren – nur vielleicht nicht so ", sagte Carro. Seoane ist nicht mehr unantastbar, er muss liefern.

Porto könnte zum Endespiel werden

Auch Seoane selbst ist sich seiner Lage bewusst. "Wir leben mit dieser Angst als Coach immer. Nach so einem Spiel hat man gewisse Zweifel im Kopf und diese gilt es dann weg zu legen."

Der Weg aus der Krise soll gemeinsam bestritten werden - zumindest aus der Sicht des 43 Jahre alten Schweizers: "Schlussendlich gibt es nur einen Weg: Gemeinsam Lösungen zu finden, gemeinsam einander zu unterstützen und über kleine Erfolgserlebnisse in das Selbstvertrauen kommen."

Drei richtungsweisende Spiele in einer Woche

Das Spiel gegen Porto könnte für Seoane zum Endspiel werden. Die Portugiesen liegen mit Null Punkten am Ende der Tabelle der Gruppe B und verloren zuletzt 0:4 gegen den FC Brügge. Einer der das ändern will, blickt auf eine lange Leverkusener Vergangenheit zurück. Der Brasilianer Wendell - von 2014 bis 2021 bei Bayer aktiv - spielt seit einem Jahr für den FC Porto.

Und auch in der Liga wartet am Samstag (15.30 Uhr) ein richtungsweisendes Spiel gegen den FC Schalke 04, der mit einem Punkt mehr auf dem 15. Platz rangiert. Mit einem Sieg würde Bayer in der Liga erst einmal für ein Durchatmen sorgen.

Quelle: jha mit dpa