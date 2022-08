Das erwartet Dortmund und Leverkusen bei der CL-Auslosung

Stand: 24.08.2022, 19:17 Uhr

Mit der Auslosung der Gruppenphase am Donnerstag (25.08.2023) in Istanbul geht die Champions-League-Saison 2022/23 nach der Qualifikation in die heiße Phase. Mit Vizemeister Borussia Dortmund und dem letztjährigen Bundesliga-Dritten Bayer 04 Leverkusen sind zwei NRW-Klubs mit in den Lostöpfen.