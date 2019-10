Carro glaubt an eine Chance

"Für den Verein ist es grundsätzlich sehr wichtig, nicht gleich in der Gruppenphase auszuscheiden" , betonte Vereinschef Fernando Carro. "Das wollen wir unter allen Umständen verhindern." Der Spanier glaubt "als hartnäckiger und unbeirrbarer Optimist" an eine Chance. "Aber die haben wir nur, wenn wir am Limit spielen."