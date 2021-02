Doch trotz aller Probleme schwört Trainer Marco Rose seine Profis vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League auf einen " besonderen Abend mit ganz viel Vertrauen, ganz viel Mut und einer Menge Leidenschaft " ein. " Diesen besonderen Abend haben sich die Jungs verdient ", so Trainer Marco Rose vor dem Auswärts-Heimspiel in Budapest.