" Wir haben in Manchester gesehen, dass wir ihnen wehtun können. Wir wissen um ihre Stärken, aber sie haben auch ein Gespür dafür bekommen, dass die Entscheidung noch nicht gefallen ist" , sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl dem "Kicker". Ein Erfolg könnte dem in der Bundesliga wankenden BVB ein wenig über die bei sieben Punkten Rückstand auf Rang vier wohl verpasste erneute Champions-League-Qualifikation hinwegtrösten.

Anders als der BVB, dem ein hart erkämpftes 3:2 in Stuttgart gelang, verpatzte Manchester am vergangenen Wochenende beim 1:2 gegen Leeds die Generalprobe. Diese Niederlage könnte eine Blaupause für den Dortmunder Matchplan sein: Die von Taktikfuchs Marcelo Bielsa gut eingestellten Gäste verteidigten auch in Unterzahl entschlossen und konterten erfolgreich. Eine ähnliche Spielidee verfolgt Edin Terzic gegen das für seinen dominanten Ballbesitz-Fußball bekannte Ausnahmeteam.