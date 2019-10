Deutlicher wurde Schlussmann Hradecky, der noch zu den stärksten Spielern der Bayer-Elf gehörte. "In solchen Spielen merkst du: Wir haben noch viel, viel Luft nach oben. Um solche Spiele zu gewinnen, sind wir leider einfach noch nicht abgeklärt genug ", sagte der Schlussmann, der vor allem Ronaldo lange Zeit zum Verzweifeln brachte.

Video starten, abbrechen mit Escape Bender: "Müssen in Madrid schon gewinnen". Sportschau. . 01:08 Min. . Verfügbar bis 02.10.2020. Das Erste.

Am Ende erzielte aber auch der Deutschland-Schreck sein Tor: Ronaldo kommt nun auf 27 Treffer in 25 Spielen gegen deutsche Klubs. In der ewigen Torjägerliste baute er mit 127 Treffern seine Führung gegenüber Lionel Messi (112) aus. Jonathan Tah machte derweil wie Bosz die Erfahrung von Ronaldo und Co. als entscheidenden Faktor für die Niederlage aus.

Tah: " Juve war abgezockter, entschlossener "

" Am Ende war Juve einfach abgezockter, kaltschnäuziger, entschlossener. Trotzdem haben wir mutig gespielt. Nur wenige Mannschaften spielen hier so mutig. Am Ende hat es leider nicht gereicht ", sagte der Nationalspieler bei "Sky" und konstatierte: " Auf dem Niveau nutzen sie jeden Fehler aus. "

sid | Stand: 02.10.2019, 09:50