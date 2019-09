In schicken dunklen Anzügen und ohne Angst vor Megastar Cristiano Ronaldo stiegen die Profis von Bayer Leverkusen am Montag in den Flieger. "Uns muss man erstmal schlagen" , sagte Sportchef Rudi Völler vor der Herkules-Aufgabe in der Champions League am Dienstag (01.10.2019) bei Juventus Turin. Bayer steht nach der peinlichen Auftakt-Niederlage gegen Lokomotive Moskau allerdings schon etwas unter Druck.

Video starten, abbrechen mit Escape Rudi Völler: "Wir können sicherlich noch den ein oder anderen Großen schlagen". Sportschau. . 00:22 Min. . Verfügbar bis 30.09.2020. Das Erste.

Wer verteidigt gegen Ronaldo und Co.?