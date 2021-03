Haaland schießt den BVB ins Viertelfinale

Borussia Dortmund hat am Dienstag in einem hektischen Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League mit 2:2 (1:0) gegen den FC Sevilla gespielt und sich damit für das Viertelfinale qualifiziert. Erling Haaland brachte Dortmund in Führung (35.) und legte nach der Pause per Elfmeter nach (54.). Youssef En-Nesyri verkürzte für den FC Sevilla (69.), ebenfalls per Strafstoß, und traf in der Nachspielzeit noch zum Remis.

BVB unter Druck eiskalt

Sevilla begann wie die Feuerwehr und setzte Dortmund bereits am eigenen Strafraum unter Druck. Der BVB kam in den Anfangsminuten so gut wie gar nicht hinten raus. Suso traf bei der besten Chance nur das Außennetz (18.). Danach erarbeiteten sich die Gastgeber etwas mehr Spielanteile und gestalteteten die Partie zunehmend ausgeglichen.

Mit der ersten Chance war dann Torjäger Haaland da: Mahmoud Dahoud schickte Marco Reus herrlich Richtung Grundlinie - dieser legte ab auf den Norweger, der nur einschieben musste. Danach ging es ohne weitere Chancen in die Pause.

Zweifacher Videobeweis

Nach dem Seitenwechsel legte der BVB - ähnlich wie Sevilla im ersten Durchgang - mit richtig Feuer los. Thorgan Hazard verpasste mit einem Distanzschuss knapp den zweiten Treffer. Es folgten turbulente Szenen: Erst netzte Haaland ein, wurde dann jedoch von Schiedsrichter Cüneyt Cakir zurückgepfiffen - der hatte am Bildschirm auf Foul des Angreifers erkannt.

Doch damit nicht genug, er schaute sich eine weitere Szene einen Angriffs 60 Sekunden zuvor an. Bei diesem wurde Haaland im Strafraum am Trikot gezogen. Da die Partie seitdem nicht unterbrochen und der Vorteil des Treffers durch das zuvor auf dem Bildschirm erkannte Foul nicht mehr gegeben war, entschied Cakir folgerichtig nachträglich auf Elfmeter für den BVB nach Videobeweis.

Sevilla kann nur noch verkürzen

Natürlich trat Dortmunds Toptorjäger Haaland an. Yassine Bounou hielt diesen - bewegte sich aber zu früh. Der Strafstoß wurde wiederholt und mit etwas Glück verwandelte der Norweger dieses Mal. Cekir blieb als Schiedsrichter im Mittelpunkt: Nach einem leichten Schubser von Emre Can an Luuk de Jong zeigte er erneut auf den Punkt - nun für die Spanier. En-Nesyri setzte den Strafstoß souverän unter die Latte.

Im Anschluss gab es Chancen auf beiden Seiten. Zweimal rettete Torwart Marvin Hitz für den BVB, auf der Gegenseite verhinderte Bounou zweimal gegen Dahoud sowie der Außenpfosten die Entscheidung. In der Nachspielzeit dann Krimi pur: En-Nesyri köpfte zum Ausgleich ein, im letzten Angriff wollte Sevilla einen Elfmeter. Den gab es trotz der Proteste der Spanier nicht - und der BVB feierte erstmals seit 2017 den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse.