Mit Nico Elvedi und drei Umstellungen nach dem Sieg gegen RB Leipzig begann Mönchengladbach in Kiew. Der Schweizer Innenverteidiger war nach muskulären Problemen rechtzeitig fit geworden. Außerdem rückten Kapitän Lars Stindl, Christoph Kramer und Marcus Thuram in die Anfangself. Damit setzte Trainer Marco Rose auf die Formation, die gegen Real Madrid (2:2) startete.

Gladbacher Dominanz von Beginn an

Die Borussia begann die Partie dominant und setzte sich gleich in der gegnerischen Hälfte fest. Das führte bereits in der 8. Minute zum 1:0 durch Alassane Pléa, der eine flache Hereingabe von Stefan Lainer aus sechs Metern einschob. Die Ukrainer suchten sofort die Antwort, aber Taisons Schuss ging klar vorbei (10.). Ansonsten blieb die Borussia dominant. Florian Neuhaus (13.) und Lars Stindl (14.) hatten weitere Gelegenheiten. Christoph Kramer erzielte mit einem abgefälschten Distanzschuss das verdiente 2:0 (17.). Der Treffer wurde als Eigentor von Walerij Bondar gewertet.

Anders als in den Partien gegen Inter und Real legte der Bundesligist noch das 3:0 nach. Pléa erzielte mit einem sehenswerten Schuss aus 25 Metern in den Winkel seinen zweiten Treffer des Abends. Kurz nach dem 3:0 hatte Donezk die beste Gelegenheit des ersten Durchgangs, aber Yann Sommer war beim Schuss von Tete auf dem Posten (29.). Für die Borussia hätten Jonas Hofmann und Thuram (34.) sowie erneut Pléa (37.) fast den vierten Treffer nachgelegt. Den besorgte dann Ramy Bensebaini nach einer (44.). Der Algerier köpfte erst seinen Gegenspieler an und traf dann im Nachschuss.

Pléa schnürt den Dreierpack

Auch nach der Pause blieb die Borussia dominant, schaltete aber einen Gang runter. Thuram scheiterte nach einer Ecke per Kopf an Anatolii Trubin im Tor der Ukrainer (59.). Dafür traf Stindl in der 65. Minute nach Vorlage von Pléa zum 5:0. Neuhaus hatte kurz darauf das 6:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Trubin (67.). Der dritte Treffer von Pléa in der 78. Minute wurde zunächst wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt, nach Videobeweis aber doch gezählt.

"Wir haben fast aus jeder Chance ein Tor gemacht, und Alassane hatte einen Sahne-Tag" , sagte Kapitän Stindl bei DAZN: "Das war eine sehr gute Leistung. Wir wollten giftig sein und eiskalt nach vorne, und dann haben wir es sehr reif zu Ende gespielt."

Für die Borussia geht es in der Bundesliga am Sonntag (18 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen weiter.