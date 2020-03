Dortmund bleibt in Halbzeit eins blass

Der BVB fand in Halbzeit eins überhaupt nicht in die Partie - Paris kontrollierte das Spielgeschehen, ohne aber dabei den BVB in der Anfangsphase vor große Probleme zu stellen.

Paris zweimal eiskalt

Nach 20 Minuten machte die Elf von Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel deutlich mehr Druck und verlagerte das Spiel in die Dortmunder Hälfte. Erst hatte Edinson Cavani die erste Riesenchance - der 33-Jährige scheiterte jedoch mit einem Flachschuss am glänzend reagierenden Roman Bürki (25.). Dann schlug Neymar zu: Der Brasilianer kam nach einer Ecke völlig frei zum Kopfball und ließ Bürki keine Chance.

Auch nach dem Gegentor viel den Dortmundern nicht viel ein. Einzig durch einen Schuss von Jadon Sancho, den Navas problemlos abwehrte, kam der BVB gefährlich in den Pariser Strafraum (38.).

Kurz vor der Pause schlugen die Gastgeber dann noch einmal aus dem Nichts eiskalt zu. Angel Di Maria kam auf der rechten Seite durch und spielte den Ball in die Mitte, wo Juan Bernat aus zehn Metern ins Tor verlängern konnte.

Erste Chance gehört wieder PSG

Dortmund kam mit deutlich mehr Tempo und Zug zum Tor aus der Pause. Der Druck ließ jedoch schnell nach - Paris übernahm wieder die Kontrolle. Die erste Großchance gehörte wieder PSG: Di Maria scheiterte mit einem Freistoß aus 30 Metern an Roman Bürki (53.).

BVB wacht zu spät auf

Mit der Einwechslung von Julian Brandt und Giovanni Reyna erhöhte der BVB das Tempo in der Schlussphase, kam gegen tiefstehende Pariser auch zu Torabschlüssen - spielte jedoch weiterhin zu fehlerhaft.

Kurz vor Ende wurde es hektisch: Emre Can sah nach einem Stoß gegen Neymar die rote Karte. Der Lucky Punch blieb auf Dortmunder Seite auch in der Nachspielzeit aus und blieb es beim 0:2.

Nach dem Aus in Champions League und DFB-Pokal kann sich Dortmund nun auf die Bundesliga konzentrieren. Dort wartet auf die Schwarz-Gelben am Samstag (14.03.2020) das nächste ungewöhnliche Spiel, denn auch das Derby gegen Schalke 04 wird wegen der Corona-Lage ohne Zuschauer im Westfalenstadion ausgetragen.