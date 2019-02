2. Warum ging der Schiedsrichter beim ersten Elfmeter nicht zum Monitor?

Es dauerte lange, bis die Entscheidung stand. In der 33. Minute bekam Manchesters Nicolás Otamendi den Ball an den Arm, erst in der 36. entschied Schiedsrichter del Cerro auf Strafstoß für Schalke - auf dem Monitor schaute er sich die Szene nicht an, er verließ sich ganz auf den Knopf im Ohr zum Video-Assistenten. Warum? Und darf er das?

Del Cerro stützte sich bei seiner Elfmeter-Entscheidung komplett auf den Video-Assistenten. Das Desaster für UEFA ist, dass er das tun musste, weil der Monitor in der "Review Area" ausgefallen war, wie die UEFA dem WDR bestätigte. Dem Schiedsrichter standen schlicht keine Bilder zur Verfügung. Entscheiden durfte er auf diese Art - der Gang in die "Review Area" ist laut Handbuch für Video-Assistenten der Regelhüter des IFAB "angemessen", wenn es um nicht-faktische Entscheidungen wie beispielsweise Handspiele oder Fouls geht. Pflicht ist er nicht.

Beschwerden beim Schiedsrichter im Spiel Schalke - Manchester

Nächste Frage: War das überhaupt ein Handspiel? "Es war ein erwartbarer Ball, keine kurze Distanz und der Arm ist zunächst angespannt gewesen", sagt Alex Feuerherdt vom Schiedsrichter-Podcast "Collinas Erben" im Gespräch mit WDR.de. "Dann aber zieht er den Arm aus der Schussbahn, er schwingt nach hinten durch. Für mich spricht mehr gegen einen Strafstoß als dafür." Doch der Graubereich beim Handspiel lasse hier wohl beide Entscheidungen zu. Ob für den Video-Assistenten bei seinem Eingriff eine "klare, offensichtliche Fehlentscheidung" oder ein "verpasster Zwischenfall" vorlag, lässt sich wie so oft nicht klären.

3. Tedesco am Tablet - darf er das?

Im Gegensatz zum Schiedsrichter hatte der Schalker Trainer Domenico Tedesco ständig alle notwendigen Bilder vorliegen. Auf einem Tablet schaute er sich das Handspiel von Otamendi an und protestierte lautstark. Ist das erlaubt?

Jein. Die technischen Geräte auf der Bank sind seit Sommer 2018 erlaubt. In Regel 4.4 steht: "Der Einsatz irgendeiner Form von elektronischer Kommunikation durch Teamoffizielle ist unzulässig, sofern dies nicht in direktem Bezug zum Wohlbefinden oder zur Sicherheit der Spieler oder zu Taktik- oder Coachingzwecken geschieht." Das schließt Protestmaterial wohl aus.

Schalkes Trainer Domenico Tedesco im Spiel gegen Manchester City

Daher heißt es weiter, dass "Spieloffizielle, die unzulässige Geräte verwenden oder sich aufgrund des Einsatzes von Elektro- oder Kommunikationsgeräten unangemessen verhalten", aus der technischen Zone verwiesen werden. Tedescos Verhalten war dem Schiedsrichter wohl nicht unangemessen genug.

4. Befand sich Sané beim zweiten Elfmeter im Abseits?

Salif Sané wurde im Strafraum von Fernandinho zu Fall gebracht - es war der zweite Elfmeter für Schalke. Aber Sané befand sich im Moment des Kontakts im Abseits. Hätte das Foul überhaupt gegeben werden dürfen?

Ja, die Entscheidung war korrekt. Denn in Regel 11.2 steht: "Wenn sich ein Spieler in einer Abseitsstellung mit der Absicht zum Ball bewegt, diesen zu spielen, und dieser gefoult wird, bevor er den Ball spielt oder versucht, den Ball zu spielen oder bevor er mit einem Gegner einen Zweikampf um den Ball führt, wird das Foul bestraft, als ob es vor dem Abseitsvergehen geschehen wäre." Die Abseitsstellung von Sané ist im Moment des Fouls also irrelevant gewesen.

5. Wie geht's weiter mit dem Video-Assistenten?

Viele sportliche Aspekte rückten durch all diese Fragen in den Hintergrund. Das Spiel lieferte Leroy Sanés herrliches Freistoßtor, zwei dramatische Wenden und eine spannende Ausgangslage für das Rückspiel. Eine Frage für die Partie am 12. März in Manchester lautet aber auch: Bekommt die UEFA die Sache mit dem Video-Assistenten dauerhaft besser hin? UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte vor der Einführung des Video-Assistenten in der Champions League noch gehöhnt, er habe "lustige Szenen in Deutschland gesehen". Diesmal dürfen andere lachen.

Stand: 21.02.2019, 08:58