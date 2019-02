Die Gäste hatten von Beginn an mehr Ballbesitz und die besseren Offensivaktionen. Sergio Agüero scheiterte in der 7. Minute mit einem Kopfball an Schalke-Keeper Ralf Fährmann, der auch einen Schuss von Kevin de Bruyne festhalten konnte (16.). Kurz darauf nutzte City jedoch einen Fehlpass von Fährmann auf Salif Sané zum verdienten 1:0 durch Aguero (18.). Den ersten Schalker Torschuss verbuchte Mark Uth mit einem Fernschuss in der 25. Minute, der das Tor knapp verfehlte.

Bentaleb eiskalt vom Punkt

Eine diskussionswürdige Schiedsrichter-Entscheidung brachte die Wende. Nach einem vermeintlich strafbaren Handspiel von Nicolas Otamendi und bekam Schalke per Videobeweis einen Strafstoß zugesprochen. Nabil Bentaleb verwandelte sicher zum 1:1 (37.). Kurz vor der Pause durfte Bentaleb dann erneut antreten, als Fernandinho Sané im Strafraum elfmeterwürdig festhielt. Bentaleb behielt die Nerven und traf zur 2:1-Pausenführung (45.).