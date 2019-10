Der Sportdirektor wirkte wie von schweren Lasten befreit. Das hart umkämpfte 2:0 (1:0) bei Slavia Prag beförderte Borussia Dortmund an die Tabellenspitze der kniffligen Champions-League-Gruppe F und ersparte dem BVB-Sportdirektor vorerst weitere Erklärungsversuche über die Formschwäche des Teams.

Favres Schachzug erweist sich als klug

Die Maßnahme von Trainer Lucien Favre, Hakimi nicht als Außenverteidiger, sondern als Außenstürmer aufzubieten, erwies sich als kluger Schachzug. Auf die Frage, wann ihm zuletzt zwei Treffer in einem Spiel gelungen waren, antwortete er grinsend: " Als ich klein war - glaube ich ". Der 20-Jährige ist nicht abgeneigt, künftig häufiger vorne auszuhelfen: " Ich kann diese Position spielen. Und der Trainer weiß, dass er diese Option hat. "

Kehl: " Warum Haar in der Suppe suchen ?"

So war Lucien Favre, der zuletzt in die Schusslinie geraten war, erleichtert. " Wir haben endlich wieder gewonnen. Darüber sind wir sehr glücklich ", bekannte er. Dass dennoch viele Wünsche offen blieben, konnte die gute Stimmung von Sebastian Kehl nicht trüben: " Natürlich war noch nicht alles gut. Aber warum sollen wir jetzt wieder das Haar in der Suppe suchen? ", sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung, "i ch würde das jetzt gerne einfach mal so sehen. Und ich hoffe, dass Sie das auch so tun ."

Ausgangsposition nun glänzend

Zu sehen gewesen war neben den beiden Hakimi-Treffern auch, dass die Dortmunder weiterhin dieselben Probleme plagen. Nach Führungen wird nicht konsequent nachgesetzt, die Abwehr wackelt, die Chancenverwertung stimmt nicht. Dennoch ist die Ausgangsposition in der Gruppe F glänzend - auch durch den Bonuspunkt im ersten Spiel gegen den FC Barcelona (0:0).

Stand: 03.10.2019, 10:15