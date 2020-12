Und so ärgerte er sich auch nur noch kurz über den Abseitspfiff des Schiris: "Ich glaube, dass die Abseits-Konstellation bei Breel (Embolo, Anm. d. Red.) nicht so ist, dass er den Torwart behindert oder im Sichtfeld zwischen Ball und Torhüter steht. Insofern kann man das Tor geben." Zumindest das Foto, das die Gazzetta dello Sport zum Thema getwittert hat, widerlegt den Trainer allerdings in seiner Einschätzung. Da ist Embolos Torwartbehinderung deutlich sichtbar.

Bei Real muss mindestens ein Unentschieden her

Fakt ist: Jetzt steht das Team im abschließenden Gruppenspiel am nächsten Mittwoch unter schwerem Druck: Bei Real Madrid muss mindestens ein Unentschieden her - sonst wird es womöglich doch nichts mit dem Überwintern in der Champions League. Einzig wenn sich Inter Mailand und Schachtjor Donezk im Parallelspiel remis trennen, würde Gladbach trotz einer Niederlage in Madrid trotzdem weiterkommen.

Immerhin führen die Borussen die Tabelle der Vorrundengruppe B nach fünf Spieltagen immer noch an - wer hätte das nach der Auslosung vor einigen Wochen angesichts der drei gegnerischen Schwergewichte schon erwartet?

"Machen wir es halt gegen Real fest"

Entsprechend bemühten sich die Beteiligten nach der Enttäuschung vom Dienstagabend die positiven Seiten der Situation herauszukehren: "Wir waren heute nah dran und haben heute besser gespielt als in Mailand. Ich glaube schon, dass hinten raus ein oder zwei Entscheidungen gegen uns gelaufen sind. Jetzt müssen wir in Madrid das Ding klar machen" , meinte Trainer Rose. Youngster Florian Neuhaus stieß ins gleiche Horn: "Wir haben noch ein Spiel, dann machen wir es halt gegen Real fest."

Chance vertan, eine neue Gelegenheit wartet: Dass die Möglichkeiten der Borussia intakt sind, bewies Real Madrid am Dienstagabend höchstselbst: Im bitterkalten Kiew unterlagen die Königlichen mit 0:2 beim ukrainischen Meister Schachtjor Donezk. Jenem Team, das Borussia zuvor zweimal deutlich (6:0 und 4:0) besiegt hatte. Dabei wurde deutlich, was Real Madrid aktuell gar nicht gut kann: Tore erzielen. Beziehungsweise: Aus viel Ballbesitz echte Torchancen kreieren. Was der Borussia entgegenkommen sollte. Aus einer stabilen Abwehr heraus könnten gefährliche Konter gefahren werden.

Bevor das entscheidende internationale Spiel anteht, ist am Wochenende aber erst einmal wieder Bundesliga-Alltag. Die Borussia wird am Samstagnachmittag beim SC Freiburg gefordert. Und da wird es zunächst einmal darum gehen, den Abstand zur Tabellenspitze nicht zu groß werden zu lassen.

