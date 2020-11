Jubel um Breel Embolo

Besonders Torschütze Breel Embolo gönnten sie in Gladbach sein Erfolgserlebnis: "Das hat mich sehr gefreut. Der Junge hat noch nicht getroffen diese Saison. Ich habe aber schon nach dem letzten Spiel gesagt, dass er sehr viel arbeitet und viele gute Dinge für unser Spiel macht. Und heute hat er die richtige Antwort gegeben" , meinte Rose.

Und Stindl fügte an: "Wir wissen, wie extrem wichtig er ist - ganz unabhängig von seiner Chancenverwertung. Als derjenige, der die Bälle festmacht vorne, wenn wir hoch gepresst werden und keine spielerische Lösung haben. Dann ist er die erste Anspieloption, die das Spiel an sich reißt, damit wir nachrücken können. Das ist ein taktisches Mittel. Und es freut mich, dass so viel Arbeit jetzt auch mit einem Tor belohnt wird."

Vorsicht: CL-Achtelfinale ist noch nicht erreicht

Das berauschende Resultat gegen Donezk hat auch eine scheinbar sichere Tabellenführung in der Vorrundengruppe B zur Folge: Borussia führt das Tableau mit acht Punkten an, es folgen Real Madrid (7), Donezk (4) und Inter Mailand (2). Doch während vielerorts bei zuletzt ähnlich erfolgreichen Teams bereits der vorzeitige Einzug ins Achtelfinale gefeiert wird, sollten sie in Gladbach ganz vorsichtig sein. Denn: Die Konstellation in der Gruppe ist so, das Borussia wahrscheinlich am Ende nur auf Platz drei und damit in der Europa League landen wird, sollten die letzten beiden Gruppenspiele gegen Inter und Real verloren gehen.