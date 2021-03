Max Eberl war ein wenig voreilig. Vergangene Woche hatte der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach verkündet, dass das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals seines Klubs gegen Manchester City wie geplant in England stattfinden kann. Doch nun werden sich beide doch wieder an dem Ort treffen, an dem bereits das Hinspiel stattgefunden hat: in Budapest. Dies bestätigte die UEFA am Mittwoch.

Einreisebestimmungen machen Reise nach England unmöglich

Aufgrund der Einreisebestimmungen in Deutschland musste die Partie nun doch verlegt werden. Nach der Rückkehr aus Manchester wären ansonsten sowohl die Mannschaft als auch alle begleitenden Mitarbeiter zu einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne verpflichtet gewesen. Deswegen benachrichtigten die Gladbacher am Dienstagabend die UEFA, nicht nach England einreisen zu können, wie der Klub am Mittwoch mitteilte.

Das Gesundheitsministerium hatte zuvor eine Sonderregelung gestrichen, die besagte, dass die Quarantäne für Einreisende nach Nordrhein-Westfalen lediglich eine verkürzte Quarantäne von fünf Tagen leisten müssen, sofern negative Coronatests vorliegen. Diese Regelung hätte den Borussen die Reise nach England ermöglicht.

Millionenstrafe wie bei Leipzig ist zu erwarten

Gladbach droht daher nun eine saftige Geldstrafe - zu zahlen an das Heimteam Manchester City. RB Leipzig, das am Mittwochabend aus den gleichen Gründen das Rückspiel gegen den FC Liverpool ebenfalls in Budapest bestreitet, muss zehn Prozent der Champions-League-Startprämie wegen der Verlegung an die "Reds" abdrücken.

Im vergangenen Jahr wurden pro Klub 15,25 Millionen Euro ausgeschüttet, sollte das auch in dieser Saison die Summe sein, beliefe sich die Geldstrafe also auf 1,525 Millionen Euro. Das droht nun auch Gladbach.

Stand: 10.03.2021, 11:53