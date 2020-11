Jürgen Klopp zeigte nach seiner krachenden Poker-Pleite keine Reue. "Ich würde es wieder tun", sagte der Teammanager des FC Liverpool nach der unnötigen 0:2-Niederlage seiner B-Elf in der Champions League gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch (25.11.2020). Klopps Gelassenheit hat gute Gründe: Die Ausgangsposition in der Gruppe D ist immer noch hervorragend - und im schlimmsten Fall muss er mit den "Reds" die Entscheidung am letzten Gruppenspieltag in seiner Wahlheimat Dortmund klarmachen.

Dortmund? Liverpools Gruppenfinale am 9. Dezember beim dänischen Meister FC Midtjylland muss wegen der Corona-Situation vor Ort womöglich verlegt werden. Der Signal Iduna Park, zwischen 2008 und 2015 die Heimat von BVB-Coach Klopp, ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge erster Ersatzkandidat. Nach WDR-Informationen gab es bereits eine Anfrage in Dortmund - allerdings auch an anderen Orten.

Quarantäne droht

"Wie es aktuell aussieht, kann das Spiel in Herning stattfinden", sagte ein Sprecher des dänischen Klubs vor einigen Tagen, aber: Wegen der großen Herausforderungen sei noch nicht ausgeschlossen, dass doch ein Ausweichort "in Betracht gezogen" werde. Hintergrund: Klopp und Co. müssten nach der Rückkehr aus Dänemark entsprechend der aktuellen britischen Auflagen in eine 14-tägige Quarantäne. Im fraglichen Zeitraum sieht der Kalender für die Reds drei Ligaspiele vor - Verlegung ausgeschlossen.

Liverpool führt seine Gruppe mit neun Punkten vor Atalanta mit Torschütze Robin Gosens und Ajax Amsterdam (beide sieben) an. Ein Punkt gegen die Niederländer am Dienstag würde schon für den Einzug ins Achtelfinale reichen. Dann könnte Klopp im Falle des Falles einen entspannten Abend in der alten Heimat genießen.