Diaby trifft den Außenpfosten

Leverkusens Trainer Peter Bosz veränderte seine Startaufstellung im Vergleich zum Spiel gegen den FC Schalke (2:1) auf drei Positionen. Für Wendell, Julian Baumgartlinger und Leon Bailey rückten Daley Sinkgraven, Kerem Demirbay und Moussa Diaby in die Mannschaft.

Demirbay (10.) hatte die erste Möglichkeit des Spiels, doch sein Schuss von der Strafraumgrenze strich rechts am Tor vorbei. Im direkten Gegenzug verpasste Cristiano Ronaldo im Leverkusener Strafraum eine Hereingabe von Gonzalo Higuain um eine Fußlänge. Eine Minute später scheiterte Bayers Diaby mit einem Distanzschuss am Außenpfosten.

Insgesamt wenige klare Torchancen

Die defensiv eingestellten Italiener ließen Bayer über weite Strecken das Spiel machen, blieben aber gefährlich. Ronaldo (21.) versuchte es aus halbrechter Position, doch sein Schuss verfehlte das lange Eck um einige Zentimeter. Die Zweikämpfe wurden von beiden Teams intensiv geführt, weitere klare Torchancen blieben zunächst aber aus. Kai Havertz (45.) hatte aus kurzer Distanz noch eine Möglichkeit, doch sein Schuss wurde in letzter Sekunde geblockt.

Nach der Pause verlief die Partie lange ohne Höhepunkte. Ab der 54. Minute war Bayers Traum vom Achtelfinale aber schon so gut wie geplatzt: Felipe traf im Parallelspiel zum 2:0 für Atletico. Bayer spielte ab Mitte der zweiten Hälfte offensiver, Juve bot sich mehr Raum. In der 75. Minute gingen die Gäste in Führung, als Ronaldo nur noch den Fuß in eine Flanke des eingewechselten Paulo Dybala halten musste. Higuain (90.+2) traf kurz vor Spielende zum 2:0.