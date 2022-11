Bayer Leverkusen - über die Europa League aus der Krise

"Für uns alle ist das sehr wichtig, wir wollen ein Europa-League-Spiel haben hier nach dem Winter" - diese Worte von Leverkusens Cheftrainer Xabi Alonso auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Dienstag in der Champions League gegen Brügge klingen fast wie eine Durchhalteparole. Denn Bayer hat ganz andere Probleme: In der Bundesliga steht die Werkself schlecht da, liegt auf dem Relegationsplatz und hat bisher gerade mal neun Punkte zu verzeichnen.