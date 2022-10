Bayer gegen Porto - Alonsos internationale Bewährungsprobe

Es ist ein besonderes Spiel für Xabi Alonso in der Champions League - obwohl er die schon zweimal gewonnen hat. "Es ist der schönste Wettbewerb, den man spielen kann. Als Trainer ist es jedoch eine ganz andere Sache", erklärte Alonso. Die Partie seines neuen Klubs Bayer Leverkusen am Mittwoch gegen den FC Porto ist die erste für ihn an der Seitenlinie in der Königsklasse.