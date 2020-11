Borussia Mönchengladbach - vorne flexibel, hinten konstant

Mit dem Vertrauen Rosés in diese Reihe haben sich Ginter und Co. zu einer Defensive von internationaler Klasse entwickelt - die auch die Angreifer der Topklubs wie Real Madrid und Inter Mailand fast komplett aus der Partie nehmen konnte. Donezk kam sogar überhaupt nicht richtig gefährlich nach vorne. Einzig Inters Romelu Lukaku entwischte der Abwehr beim 2:2 in Mailand zweimal.

Borussia will in die K.o.-Runde

Gladbach führt nun etwas überraschend die Tabelle der Gruppe B vor Real Madrid an – und will mehr, wie Mittelfeldspieler Christoph Kramer ankündigt: "In der Tabelle sieht es gut aus. Jetzt unterschätzt uns keiner mehr in der Gruppe."

Zuerst folgt aber der Liga-Alltag gegen Leverkusen. Eine Mannschaft, die defensiv durchaus anfällig sein könnte für die variablen Positionswechsel der Gladbacher Offensive. Die allerdings auch die Abwehr mit ihrem guten Angriff erneut auf die Probe stellt. Ein weiterer Sieg wäre ein Indiz dafür, dass die Borussia ist, was sie selbst (noch) verneint: eine Spitzenmannschaft.

Video starten, abbrechen mit Escape "Jeder Schuss ein Treffer" - die Audio-Highlights von Mönchengladbach und Bayern. Sportschau. . 01:48 Min. . Verfügbar bis 04.11.2021. Das Erste.

Stand: 04.11.2020, 09:23