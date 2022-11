Schon weiter in der Champions League - BVB ohne Druck und Reus in Kopenhagen

Ausgeschlossen ist auch ein Einsatz von Kapitän Marco Reus, der sich Mitte September eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk zugezogen und nach einem Kurz-Comeback in der Partie bei Union Berlin einen Monat später einen Rückschlag erlitten hatte. Bei Reus drängt jedoch die Zeit, will er sich noch um einen Kaderplatz für die WM in Katar bewerben. In nur noch drei Partien gegen Bochum, Wolfsburg und Mönchengladbach bietet sich für den 33 Jahre alten Reus die Chance, sich zu empfehlen. Auch Tim Rothe und Marius Wolf haben die Reise nach Dänemark nicht angetreten.

Chance für Spieler aus der zweiten Reihe

So werden wohl einige Spieler, die zuletzt ins Hintertreffen geraten sind, eine Chance bekommen, sich zu zeigen. Dazu könnte unter anderem Anthony Modeste zählen, der trotz seines Last-Minute-Ausgleichs gegen den FC Bayern in den vergangenen Spielen nur Ergänzungsspieler war. Auch der wohl abwanderungswillige Felix Passlack könnte von Beginn an auflaufen.