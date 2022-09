Champions League: Frustbewältigung statt Fußball-Feiertag für Bayer Leverkusen

Weitere Negativ-Rekorde kann der Bayer-Trainer auf jeden Fall nicht gebrauchen. Drei Punkte aus fünf Spielen bedeuten den schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren. In der Vorrunde der Königsklasse wäre mit so einer Ausbeute selbst ein Überwintern in der Europa League unwahrscheinlich. Das letzte Bayer-Spiel in der Champions League fand noch vor der Corona-Pandemie statt. Doch das heiß ersehnte Comeback nach 1001 Tagen will nicht die Euphorie verbreiten, die man sich erhofft hat.