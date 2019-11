Beim 3:2 (0:2) gegen Inter Mailand gelang dem Revierklub erstmals in der Königsklasse ein Sieg nach einem 0:2-Rückstand. Da geriet selbst der sonst so zurückhaltende Lucien Favre ins Schwärmen: " Es war ein verrücktes Spiel und fantastisch zu sehen. Mit viel Tempo und Intensität ", sagte der BVB-Trainer.

Favres glückliches Händchen

Die Freude und Erleichterung über den jüngsten Dortmunder Aufschwung war dem zuletzt viel kritisierten Favre deutlich anzumerken - zumal er daran großen Anteil hat. Denn gegen Inter lag er mit seinen Personalentscheidungen goldrichtig.

Achraf Hakimi feiert seinen Siegtreffer gegen Inter Mailand

So bot er Achraf Hakimi gegen die Italiener als Rechtsverteidiger auf - eine Entscheidung die überraschte, weil er bei dem Marokkaner eigentlich die defensive Stabilität vermisst. Doch Favres Plan ging auf: Hakimi brachte mit seinem Tempo über die rechte Seite ein ums andere Mal die Mailänder Fünferkette in Verlegenheit. Nach der Pause wurde der 21-Jährige mit seinen zwei Toren dann endgültig zum Matchwinner, was ihm ein Sonderlob seines Trainers einbrachte: " Er war überall und spürt die Situationen ", so Favre.

Und auch mit der Einwechslung von Paco Alcácer bewies der Schweizer ein glückliches Händchen. Der Mittelstürmer traf zwar nicht selbst, spitzelte aber mit seinem allerersten Ballkontakt einen Einwurf der Italiener zu Julian Brandt, der das 2:2 besorgte.