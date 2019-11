Mit einem Kraftakt in der zweiten Halbzeit hat es Borussia Dortmund am 4. Champions-League-Spieltag geschafft, einen 0:2-Rückstand gegen Inter Mailand in einen Sieg zu verwandeln. Die Mannschaft feierte am Dienstagabend (05.11.2019) einen 3:2 (0:2)-Erfolg, eroberte in der Tabelle der Gruppe F Platz zwei von den Italienern zurück und hat wieder aussichtsreiche Chancen auf die Qualifikation für das Achtelfinale. Vier Punkte aus den beiden Duellen mit dem FC Barcelona (27.11.) und Slavia Prag (10.12.) führen sicher in die K.o.-Runde.