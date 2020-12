Borussia Dortmund geht stark ersatzgeschwächt ins Gruppenfinale der Champions League bei Zenit St. Petersburg am Dienstag (8.12.2020). Neben Erling Haaland (Muskelfaserriss), Thomas Meunier (Wadenverletzung) und Thomas Delaney (Rückenprobleme) werden auch Manuel Akanji (Schmerzen im Knie) und Raphael Guerreiro (Muskelbeschwerden) nicht rechtzeitig fit.

Zudem fehlen laut Auskunft von Trainer Lucien Favre während der Pressekonferenz am Montag (7.12.2020) auch Mahmoud Dahoud und Mateu Morey. Reinier hat nach überstandener Corona-Quarantäne wieder trainiert, fliegt aber nicht mit. "Er wird noch Zeit brauchen" , sagte Favre.

Fernduell mit Lazio Rom

"Flughafen - Hotel - Spiel - Flughafen", so beschrieb der BVB auf seiner Internetseite die 34-Stunden-Reise in der "Blase" in den Corona-Hotspot St. Petersburg. Zum Spiel werden 20.000 Zuschauer erwartet. Im Fernduell mit Lazio Rom, das in fünf Spielen einen Punkt weniger gesammelt, dafür aber den direkten Vergleich gewonnen hat (3:1/1:1), geht es um weitere Millionen und einen potenziell einfacheren Achtelfinalgegner.

Besonders schwer zu kompensieren ist weiterhin die Abwesenheit des norwegischen Starstürmers Erling Haaland. Gegen Rom und bei Eintracht Frankfurt (1:1) fand der BVB keinen Weg, seinen Ausnahmetorjäger auch nur annähernd zu ersetzen. Marco Reus und Julian Brandt scheiterten an der Aufgabe.

"Wir haben in der Mannschaft nicht so viele, wenn Haaland ausfällt", sagte Emre Can, Torhüter Roman Bürki aber hat schon eine Idee: "Ich bin froh, dass wir unseren kleinen Mouki noch haben." Youssoufa Moukoko, 16, ist zumindest ein klassischer Stürmer. Er könnte in St. Petersburg den Nigerianer Celestine Babayaro als jüngsten Spieler der Champions-League-Geschichte ablösen.

Video starten, abbrechen mit Escape Favre über fehlenden Haaland: "Fehlen ein wenig die Läufe in die Tiefe". Sportschau. . 02:28 Min. . Verfügbar bis 05.12.2021. Das Erste.

Stand: 07.12.2020, 13:29