Häufig war der Auftritt des Teams 70-75 Minuten stark, bis dahin musste das Spiel entschieden sein - in den Schlussphasen der Partien hatte die Mannschaft keine Kraft mehr. Wettbewerbsübergreifend hat die Elf vom Niederrhein in der abgelaufenen Spielzeit 33 Punkte nach Führung hergegeben und unter anderem dadurch in der Liga das Saisonziel "Europa" verpasst.

Schadet die Mehrfachbelastung dem BVB?

Bisher konnte Dortmund seine Partien in der Schlussphase für sich entscheiden. Nun steigt die Mannschaft jedoch gegen Besikatas Istanbul erst in die Mehrbelastung durch die Königsklasse ein.

"Wir kriegen zu viele und zu leichte Gegentore. Das kostet sehr, sehr viel Kraft" , gab Kapitän Marco Reus nach dem Sieg gegen Bayer bereits zu. Es bleibt abzuwarten, ob das Team diese Kraft dann jedes Mal aufbringen kann, wenn es alle drei Tage statt alle sechs spielen muss.

Stand: 14.09.2021, 10:11