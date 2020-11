Die beiden Jungstars leiteten mit ihren sehenswerten Treffern das 3:0 (2:0) über den FC Brügge ein. Mit dem dritten Vorrundenerfolg in Serie festigte der BVB am Dienstag (24.11.2020) im Dortmunder Stadion die Tabellenführung in der Gruppe F und kann schon mit einem Remis im kommenden Spiel gegen Lazio Rom (2. Dezember) den Einzug in die K.o.-Runde perfekt machen. "Wir haben sehr souverän gespielt und die Null gehalten. Wenn es läuft, dann läuft es" , sagte BVB-Torhüter Roman Bürki.

Nur drei Tage nach seinem Viererpack von Berlin lief Haaland erneut zu großer Form auf und verbesserte seine imposante Torquote in der Königsklasse auf 16 in seinem erst zwölften Spiel.

Viele Chancen für den BVB

Nach dem 1:3-Fehlstart in die Gruppenphase bei Lazio Rom hatte sich der BVB dank der Erfolge gegen St. Petersburg (2:0) und in Brügge (3:0) eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Doch weil auch die Belgier ihre Hoffnungen auf das Achtelfinale noch nicht aufgegeben hatten, spielten sie zumindest in den ersten Minuten mutig mit.