Favre hat keine Lust auf leere Ränge

"Ein Spiel ohne Zuschauer ist nicht angenehm für beide Mannschaften. Das ist speziell. Wir müssen uns auch mental darauf vorbereiten" , sagte Trainer Favre. Die Vorfreude des Schweizers hielt sich bei aller sportlichen Brisanz in Grenzen. " Ich hatte mal mit Servette Genf ein Spiel gegen Sion ohne Zuschauer. Das ist sehr komisch" , klagte Favre. " Am Sonntag war Juventus Turin gegen Inter Mailand im Fernsehen. Ich konnte nur zwei Minuten schauen - keine Lust."

BVB-Sportchef Zorc hofft trotz der leeren Ränge auf einen ähnlich couragierten Auftritt wie beim 2:1 im Hinspiel: "Da haben wir gezeigt, dass wir ihnen richtige Probleme bereiten können."

BVB will das erste Mal seit 2017 ins Viertelfinale

Im Hinspiel bereitete der BVB den Parisern vor allem in Person von Erling Haaland Probleme. Der 19-Jährige schnürte innerhalb von acht Minuten einen Doppelpack - der BVB ließ sich von dem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer von Neymar nicht aus der Ruhe bringen und gewann am Ende verdient 2:1.

Auch ohne die Unterstützung der Fans will der BVB am Mittwoch seinen Vorsprung gegen Paris erfolgreich verteidigen und in das Viertelfinale einziehen - das gelang zuletzt 2017.

Viel wird davon abhängen, wie die Borussia am Mittwoch auf die besondere Stimmung reagiert. Schließlich gilt es, trotz gespenstischer Stille die Spannung hoch zu halten. "Wir müssen uns in eine Verfassung bringen, das anzunehmen. Das fühlt sich an wie ein Abschlusstraining. Für ein Achtelfinale der Champions League ist das aber etwas komisch und nicht gut für den Fußbal l", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl.

Paris ist stark ersatzgeschwächt

Sportlich dürfte vor allem die in den vergangenen Wochen verbesserte Defensive stark gefordert sein. Auf die Offensive war zuletzt ohnehin Verlass. "Wir können auch gerne 6:7 verlieren, weil wir dann ja weiterkommen" , scherzte Mats Hummels.

Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel machen hingegen große Personalsorgen zu schaffen. Ander Herrera fällt verletzt aus, Thomas Meunier und Marco Verratti sind gelbgesperrt und der Einsatz des erkälteten Top-Stürmers Kylian Mbappé sowie von Thiago Silva ist ungewiss.

mit dpa | Stand: 10.03.2020, 21:03