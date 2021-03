Die Blicke der meisten Anhänger von Borussia Dortmund dürften sich fast ein wenig ängstlich auf die wohl derzeit wichtigste Ferse eines BVB-Profis gerichtet haben. Erling Haaland musste schließlich mit einer blutenden Wunde am Fuß nach einer Stunde die Partie beim FC Bayern München (4:2) beenden.

Wie unverzichtbar der norwegische Ausnahme-Angreifer ist, zeigte er wieder einmal mit seinen beiden Treffern gegen die Münchner. Am Dienstagabend gegen den FC Sevilla im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League ist Haaland mit großer Wahrscheinlichkeit aber wieder dabei - und die Fans dürfen auf weitere Treffer hoffen. Am Montagmorgen (08.03.2021) nahm der Torjäger bereits wieder am Team-Training teil. " Wir sind sehr zuversichtlich, dass er spielen kann" , sagte BVB-Trainer Edin Terzic am Montagmittag.

Raphael Guerreiro hat das Abschlusstraining allerdings ausfallen lassen müssen. Darüber hinaus stehen dem BVB auch Jadon Sancho und Giovanni Reyna nicht zur Verfügung.

Haaland besser als Messi, Ronaldo, Ibrahimovic und Mbappé

Haaland ist fraglos ein Ausnahme-Talent, eine echte Tor-Maschine. Der 20-Jährige erzielte in München seine Profi-Tore Nummer 99 und 100 - in seinem 146. Spiel. Zum Vergleich: Messi benötigte dafür 210 Einsätze, Ronaldo sogar 301. Frankreichs Kylian Mbappe brauchte 180 Spiele für 100 Tore, der Schwede Zlatan Ibrahimovic 245. Für den BVB hat Haaland nun spektakuläre 45 Tore in 46 Pflichtspielen erzielt.

Im Hinspiel siegte der BVB mit 3:2 (mit zwei Haaland-Treffern) gegen die Spanier. Die Ausgangsposition ist entsprechend gut für das Team von Terzic. Bereits ein Remis oder eine 0:1- sowie eine 1:2-Niederlage würden den Weg ebnen.

Sevilla will auftrumpfen

"Wir wissen natürlich, dass Valencia gewinnen muss. Das ändert aber nichts an unserer Herangehensweise" , sagte Offensivspieler Marco Reus vor der Partie. "Wir sind uns sicher, dass Sevilla morgen besser spielen will. Darauf müssen wir vorbereitet sei. Wir erwarten ein sehr gutes Sevilla" , sagte Terzic. Sollte alles gut gehen, wäre es für den BVB der erste Einzug in das Viertelfinale der europäischen Königsklasse seit 2017.

Sevilla präsentiert sich derzeit nicht gerade in Topform. Drei Niederlagen in Folge (zwei in der Primera Division, eine bei der Copa del Rey) dürfte das Selbstbewusstsein der Spanier nicht gerade gesteigert haben. Dennoch stellte der Fußball-Lehrer Coach Julen Lopetegui für die Partie eine Trendwende in Aussicht: "Wir haben uns für Dortmund viel vorgenommen."

Doch es gibt ja auch noch Haaland: Der Stürmer hat bei jedem seiner fünf Einsätze in dieser Saison mindestens ein Tor erzielt und ist mit acht Toren aktuell Führender der Torjägerliste in der europäischen Königsklasse (ohne Elfmeter-Tor). Verlässlicher geht es kaum.

