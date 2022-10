Bei der Ankunft am Flughafen in seiner einstigen Wahlheimat Madrid musste Xabi Alonso erst einmal Autogramme schreiben. Für Nostalgie und Rückkehr-Emotionen bleibt dem Trainer von Bayer Leverkusen aber wohl kaum Zeit, wenn sein Team bei Atlético Madrid um das Überwintern in der Champions League spielt. Zu prekär ist die Lage bei Bayer 04, zu wichtig die Partie.

In der spanischen Hauptstadt feierte der gebürtige Baske Alonso mit Atléticos Lokalrivalen Real Madrid einige seiner größten Triumphe, holte unter anderem den Henkelpott für den Königsklassen-Champion. Von auch nur annähernd ähnlichen Erfolgen ist er bei seiner ersten großen Trainerstation weit weg. In der Bundesliga steht Leverkusen nur knapp vor der Abstiegszone, international droht das Aus.